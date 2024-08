Ledecky se sagra tetracampeã olímpica dos 800m e iguala recorde de medalhas de ouro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2024 - 19:21 Para compartilhar:

A nadadora americana Katie Ledecky se sagrou tetracampeã olímpica dos 800 metros livre, neste sábado, na Olimpíada de Paris-2024. O fenômeno das piscinas alcançou sua 14ª medalha em Jogos Olímpicos e igualou o recorde de ouros entre as mulheres na história dos Jogos Olímpicos – ela subiu ao pódio em quatro edições diferentes do grande evento esportivo.

Ledecky fez história ao completar a segunda prova mais longa da natação com o tempo de 8min11s04, longe do recorde mundial, de 8min04s79, que é da própria americana. A prata ficou com a australiana Ariarne Titmus (8min12s29) enquanto o bronze foi para a americana Paige Madden (8min13s00).

Foi a quarta medalha de Ledecky na capital francesa, sendo a segunda de ouro. Antes ela subira no lugar mais alto do pódio também nos 1.500, outra prova que é sua especialidade. A americana também faturou a prata no revezamento 4×200 metros livre com a equipe dos Estados Unidos e o bronze nos 400m livre.

No total, a atleta de 27 anos soma agora 14 pódios olímpicos, sendo nove de ouro. Trata-se somente da sexta atleta a alcançar este número na história, igualando o mesmo número do também nadador americano Mark Spitz; de Carl Lewis, americano que disputou diferentes provas no atletismo; da ginasta soviética Larisa Latynina; e do corredor finlandês Paavo Nurmi. Acima deles está Michaek Phelps, com incríveis 23 medalhas de ouro.

O penúltimo dia da natação em Paris-2024 também foi marcado por recordes. No revezamento 4x100m medley masculino, os Estados Unidos venceram com um novo recorde mundial e olímpico: 3min37s43. A marca anterior pertencia à Grã-Bretanha, que anotara o melhor tempo do mundo na época em Tóquio, há três anos. China (3min37s55) e Austrália (3min38s76) fecharam o pódio.

Nos 200m medley feminino, a canadense Summer McIntosh registrou o recorde olímpico da prova, com 2min06s56. A americana Kate Douglass levou a prata, com 2min06s92. E a australiana Kaylee Mckeown faturou o bronze, com 2min08s08.