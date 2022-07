Leclerc supera Verstappen e vence GP da Áustria

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu neste domingo o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, chegando à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, após 71 voltas no circuito de Spielberg.

Leclerc, que sofreu com problemas no acelerador de seu carro, cruzou a linha de chegada com menos de três segundos de vantagem sobre Verstappen, que mantém a liderança do campeonato mundial de pilotos após 11 corridas.

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, completou o pódio chegando em terceiro, após o abandono do espanhol Carlos Sainz, que saiu da corrida a 14 voltas do final depois que o motor de sua Ferrari acabou pegando fogo.

jld/lh

FERRARI N.V.