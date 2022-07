Leclerc supera Verstappen e vence GP da Áustria

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu neste domingo o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, chegando à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, após 71 voltas no circuito de Spielberg.

Leclerc, que sofreu com problemas no acelerador de seu carro, cruzou a linha de chegada com pouco mais de um segundo de vantagem sobre Verstappen, que mantém a liderança do campeonato mundial de pilotos após 11 corridas.

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, completou o pódio chegando em terceiro, após o abandono do espanhol Carlos Sainz, que saiu da corrida a 14 voltas do final.

Sainz, que vinha em terceiro, estava ultrapassando Verstappen quando o motor de sua Ferrari superaqueceu e acabou pegando fogo. Depois de parar em uma área de escape, ele teve dificuldades para sair do carro em chamas. Felizmente, o espanhol não sofreu ferimentos.

“Foi uma corrida muito boa, com um bom ritmo. Tive um problema no acelerador e fiquei com uns 20% ou 30% de abertura, mas consegui administrar isso até o final”, disse o piloto monegasco.

Leclerc esteve fora do pódio nas cinco corridas anteriores e estava se distanciando de Verstappen na classificação do campeonato. “Já era hora” de conseguir uma nova vitória, a terceira na temporada, reconheceu.

“Sofremos com os pneus”, disse, por sua vez, o holandês. “Mas de toda forma, é um segundo lugar”, acrescentou.

“É uma pena para os torcedores, já que não pude dar a eles uma vitória”, lamentou o piloto da Red Bull, que contou com o apoio de milhares de fãs que viajaram da Holanda para assistir à corrida.

Seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, abandonou a prova após rodar na pista devido a um contato com a Mercedes do britânico George Russell, que terminou em quarto, à frente da Alpine do francês Esteban Ocon.

Esta foi a primeira vez na temporada que a Ferrari conseguiu duas vitórias consecutivas, após Sainz vencer na semana passada o GP da Grã-Bretanha.

No campeonato de construtores, a escuderia italiana está agora 56 pontos atrás da líder Red Bull.

“São duas vitórias seguidas e era importante voltar ao topo depois de algumas corridas em que tínhamos mostrado o nosso potencial, mas sem vencer”, afirmou o chefe da Ferrari, Mattia Binotto.

— Classificação do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1h24:24.312

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +1.532

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +41.217

4. George Russell (GBR/Mercedes) +58.972

5. Esteban Ocon (FRA/Alpine) +1:08.436

6. Mick Schumacher (ALE/Haas) +1 volta

7. Lando Norris (GBR/McLaren) +1 volta

8. Kevin Magnussen (DIN/Haas) +1 volta

9. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) +1 volta

10. Fernando Alonso (ESP/Alpine) +1 volta

11. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) +1 volta

12. Alexander Albon (TAI/Williams) +1 volta

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +1 volta

14. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) +1 volta

15. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) +1 volta

16. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) +1 volta

17. Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) +1 volta

Melhor volta da corrida: Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:07.275 na 61ª volta (velocidade média: 315,237 km/h)

Abandonos:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull): problema mecânico na 25ª volta

Nicholas Latifi (CAN/Williams): problema mecânico na 50ª volta

Carlos Sainz (ESP/Ferrari): quebra de motor na 58ª volta

— Classificação do Mundial de Fórmula 1 após o Grande Prêmio da Áustria, 11ª etapa da temporada:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 208 pts

2. Charles Leclerc (MON) 170

3. Sergio Pérez (MEX) 151

4. Carlos Sainz (ESP) 133

5. George Russell (GBR) 128

6. Lewis Hamilton (GBR) 109

7. Lando Norris (GBR) 64

8. Esteban Ocon (FRA) 52

9. Valtteri Bottas (FIN) 46

10. Fernando Alonso (ESP) 29

11. Kevin Magnussen (DIN) 22

12. Daniel Ricciardo (AUS) 17

13. Pierre Gasly (FRA) 16

14. Sebastian Vettel (ALE) 15

15. Mick Schumacher (ALE) 12

16. Yuki Tsunoda (JPN) 11

17. Zhou Guanyu (CHN) 5

18. Alexander Albon (TAI) 3

19. Lance Stroll (CAN) 3

20. Nicholas Latifi (CAN) 0

21. Nico Hülkenberg (ALE) 0

. Campeonato de construtores:

1. Red Bull 359 pts

2. Ferrari 303

3. Mercedes 237

4. McLaren 81

5. Alpine 81

6. Alfa Romeo 51

7. Haas 34

8. AlphaTauri 27

9. Aston Martin 18

10. Williams 3

Obs.: Sebastian Vettel (ALE), positivo para Covid-19, ficou de fora dos dois primeiros Grandes Prêmios, e foi substituído por Nico Hülkenberg (ALE)

