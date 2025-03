Leclerc supera McLaren e faz melhor tempo do dia na Austrália

ROMA, 14 MAR (ANSA) – Em um dia pouco positivo para o multicampeão Lewis Hamilton, o piloto Charles Leclerc, da Ferrari, fechou o primeiro dia de atividades no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 com o melhor tempo dos treinos livres.

Após ter ficado em terceiro lugar na primeira sessão, atrás de Lando Norris (McLaren) e Carlos Sainz (Williams), o monegasco acelerou em Melbourne e completou a segunda parte dos trabalhos na liderança, com 1m16s439 em sua melhor volta.

“Obviamente há coisas que precisamos melhorar, como sempre, e ainda não estou muito feliz com o equilíbrio [do carro], mas estamos em uma posição melhor do que estávamos no Bahrein”, opinou o ferrarista.

Heptacampeão mundial de F1, Hamilton não estreou muito bem pela Ferrari. O britânico fechou o TL1 em uma modesta 12ª posição e, apesar de ter melhorado seu tempo no TL2, o piloto completou o treino com o quinto melhor tempo, atrás de Leclerc, Oscar Piastri, Norris e Yuki Tsunoda.

“Hoje foi um dia de aprendizado. Continuei entendendo o SF-25, aumentando ainda mais minha confiança. Obviamente quase tudo é completamente diferente do que estou acostumado há muito tempo, mas esse é meu desafio, e estou encarando-o com o máximo entusiasmo”, disse o britânico O brasileiro Gabriel Bortoletto, da Sauber, garantiu a 15ª colocação no primeiro treino, mas caiu para 18º no segundo. Já o italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, conseguiu um 14º lugar como melhor resultado nos treinos livres.

O terceiro e último treino livre do GP da Austrália ocorrerá nesta sexta-feira (14), a partir das 22h (de Brasília). (ANSA).