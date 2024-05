Leclerc se emociona com vitória no GP de Mônaco de F-1 e Sainz comemora evolução da Ferrari

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/05/2024 - 14:44 Para compartilhar:

A emoção de Charles Leclerc ao vencer o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, neste domingo, estava evidente no rosto do monegasco. O piloto da Ferrari precisou de alguns segundos para respirar e segurar as lágrimas antes de expressar a alegria por ter conseguido cruzar a linha de chegada, após desgastantes 78 voltas, em primeiro lugar, no “quintal de casa”, praticamente sem ser ameaçado ao longo da corrida.

“Tínhamos bastante margem, mas sabíamos que seria difícil administrar os pneus e a diferença para os adversários. Agradeço à equipe por, finalmente, me dar um carro para vencer esta corrida. Não há palavras que possam explicar. É uma corrida muito difícil, acho que o fato de ter largado duas vezes na pole e não ter vencido deixa essa com um sabor ainda melhor. Foi a prova que me fez querer guiar um carro de F-1, meu pai me deu tudo para que eu chegasse aqui, pudesse correr e vencer, é inacreditável”, afirmou.

Seu companheiro de equipe, Carlos Sainz Jr. completou a prova na terceira colocação, atrás também de Oscar Piastri, da McLaren. Na largada inicial, o espanhol passou reto na curva após um problema no pneu, mas acabou recuperando o terceiro lugar com a bandeira vermelha causada por Sérgio Pérez e os dois carros da Haas (Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg), e conquistou mais um pódio na carreira.

“Estou incrivelmente feliz em ver Charles vencer seu GP de casa. Poder dividir este pódio com ele, chegando em terceiro, é ótimo para toda a equipe e parece que estamos ficando cada vez mais fortes. Foi uma corrida muito apertada e com um sentimento muito ruim na primeira volta, mas que rapidamente se transformou em uma sensação muito boa depois de conseguir voltar à terceira posição. A partir daí, realmente, o ritmo de corrida foi bom como esperávamos”, disse.

Com a vitória, Charles Leclerc chegou aos 139 pontos no mundial de pilotos, 31 atrás de Max Verstappen, que terminou o GP de Mônaco em sexto lugar. Lando Norris é o terceiro, com 113, seguido por Carlos Sainz, com 108. Sérgio Pérez, da Red Bull, é apenas o quinto, com 107.

Os pilotos voltam às pistas nos dias 7 a 9 de junho para o Grande Prêmio do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve.