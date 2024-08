Leclerc sai ‘muito surpreso’ com pódio em Zandvoort após fim de semana difícil para a Ferrari

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2024 - 16:50 Para compartilhar:

Charles Leclerc não conseguiu esconder a surpresa depois de terminar o Grande Prêmio da Holanda no pódio, em terceiro lugar, depois de largar do sexto lugar no grid naquele que foi um fim de semana desafiador para a Ferrari.

Tanto Leclerc quanto seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, minimizaram as perspectivas da equipe após dias difíceis na sexta e no sábado, com o monegasco especialmente desapontado por estar a um segundo da pole position na qualificação.

No entanto, o domingo foi muito melhor em Zandvoort do que a escuderia esperava. Leclerc fez uma boa largada e assumiu a posição de Sergio Pérez, da Red Bull, antes de pressionar Oscar Piastri na batalha pelo quarto lugar.

Com o desenrolar da corrida, Leclerc ultrapassou a McLaren e cruzou a linha de chegada com um sólido P3, resultado que o monegasco admitiu não esperar.

“(Estou) muito, muito surpreso”, explicou Leclerc imediatamente após a corrida. “Não fico muito feliz com o terceiro lugar, mas acho que com a corrida de hoje podemos ficar extremamente felizes com o trabalho que fizemos num fim de semana difícil para a equipe”, disse.

“Temos lutado desde sexta-feira até a corrida. Na corrida encontramos mais ritmo, executamos uma estratégia perfeita, superamos dois dos nossos concorrentes e depois conseguimos mantê-los para trás. Portanto, foi uma corrida muito forte para a equipe e estou muito feliz por começar a segunda metade (da temporada) assim.”

Refletindo sobre sua jogada na primeira volta sobre Perez, Leclerc acrescentou: “No início eu sabia que era uma grande oportunidade. Não sabia que mais tarde também teríamos ritmo para mantê-lo atrás. Mas eu sabia que a primeira volta era uma oportunidade para ganharmos uma ou duas posições. Fui para a ultrapassagem, tudo funcionou bem, mas nunca pensei que subiria ao pódio depois de um fim de semana tão difícil para a equipe.”

Sainz ecoou os sentimentos de Leclerc em termos de o ritmo da Ferrari ser inesperado, com o espanhol se recuperando de sua saída do Q2 na qualificação de sábado – que o viu largar do P10, tendo sido promovido após a desqualificação de Alex Albon – para terminar a corrida de domingo no quinto lugar.

“Foi uma surpresa para mim, não vou mentir”, disse Sainz sobre o desempenho do carro. “Nossas melhores previsões sobre nossa limitação de danos hoje foram P7, P8, então chegar ao P5 é melhor do que o esperado.”

“Nunca teria esperado conseguir ultrapassar uma Red Bull e uma Mercedes numa pista como esta, mas é verdade que o nosso ritmo hoje foi muito, muito forte. Senti-me muito em casa no carro e pelo menos pensei que poderíamos ter uma oportunidade. Então, sim, eu gostei disso.”

Questionado sobre se o desempenho quase tornou as coisas mais confusas para a Ferrari, Sainz reconheceu que a equipe precisa tentar entender a sua falta de consistência.

“Sim, acho que você precisa esperar até o final do fim de semana para avaliar todo o desempenho do fim de semana, e está claro que, obviamente, com um fim de semana normal no Q3 de ontem, eu deveria ter conseguido, mas não melhor que P6, P7, como Charles”, comentou o jovem de 29 anos.

“E então fica claro que nosso carro este ano parece ser mais adequado para a corrida do que para a qualificação, e parece que temos uma fraqueza em ligar os pneus ou algo sobre o carro na qualificação que não está funcionando muito bem, porque no corrida é um carro de corrida muito melhor.”

“Os pontos são atribuídos aos domingos, por isso prefiro ter um carro que me permita atacar no domingo, mas precisamos encontrar a compensação certa e o equilíbrio certo entre a qualificação e a corrida.”