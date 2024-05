Leclerc promete atacar Verstappen no GP de Miami: ‘Espero colocá-lo sob pressão’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/05/2024 - 21:03 Para compartilhar:

Foi uma sessão de qualificação sólida para a Ferrari antes do Grande Prêmio de Miami deste domingo, com Charles Leclerc e Carlos Sainz ficando em segundo e terceiro, respectivamente, apesar de não terem conseguido melhorar durante as últimas voltas. Atrás de Max Verstappen, da Red Bull, a promessa e de ataque na largada.

Leclerc foi para cima do holandês na largada da sprint neste sábado, mas Max Verstappen fechou-lhe a porta. A ideia é repetir a ação neste domingo. Leclerc continua esperançoso de poder representar um desafio para o líder da temporada na corrida, acrescentando: “A corrida é longa amanhã (domingo). Esta manhã [no sprint] mostramos um bom ritmo, então espero que possamos colocar Max sob um pouco mais de pressão”.

Depois de terminar o sprint em segundo lugar no início do dia, Leclerc continuou em boa forma no início da qualificação. No entanto, seu esforço final no Q3 não foi suficiente para tirar Max Verstappen da pole, e o monegasco reconheceu após a sessão que estava lutando com os pneus no segundo e terceiro setores.

“Parecia que estava no limite”, comentou Leclerc quando questionado sobre como o carro estava na pista. “Obviamente, estava muito perto do Q3, onde começamos a pressionar pelos últimos um ou dois décimos, com os pneus nos setores 2 e 3, superaquecendo bastante.”

A esperança é por melhora. “O Setor 1 estava realmente se sentindo muito bem, mas nos Setores 2 e 3 estávamos perdendo muito. Hoje foi aí que perdemos um pouco de tempo.”