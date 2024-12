Leclerc perderá 10 posições no grid em Abu Dhabi

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/12/2024 - 8:26 Para compartilhar:

ROMA, 6 DEZ (ANSA) – Ainda na briga pelo título do Mundial de Construtores, a Ferrari terá um desafio a mais para tentar reverter a vantagem da McLaren: o monegasco Charles Leclerc teve de substituir a bateria e perderá 10 posições no grid do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerra a temporada da Fórmula 1.

A peça foi trocada no início do primeiro treino livre em Yas Marina, que terminou com Leclerc na liderança.

A Ferrari tem 619 pontos no Mundial, 21 a menos que a McLaren, com 640, distância difícil de ser superada em apenas uma etapa, sobretudo em um circuito onde as ultrapassagens são mais complicadas.

A escuderia de Maranello não é campeã de construtores desde 2009, enquanto o time britânico não vence desde 1998.

Leclerc também ainda pode ser vice-campeão mundial, mas precisaria descontar uma vantagem de oito pontos (349 a 341) de Lando Norris, da McLaren. (ANSA).