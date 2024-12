Leclerc lidera TL1 em Abu Dhabi; Drugovich bate Alonso e é 9º

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/12/2024 - 8:26 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 6 DEZ (ANSA) – O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, liderou o primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerra a temporada de Fórmula 1, enquanto seu irmão, Arthur Leclerc, que substituiu Carlos Sainz no TL1, terminou em 18º.

Foi a primeira vez na história que dois irmãos correram juntos pela mesma equipa em uma sessão da F1. Já o brasileiro Felipe Drugovich, no cockpit de Lance Stroll na Aston Martin, foi o nono colocado, à frente do bicampeão Fernando Alonso, da mesma escuderia e que ficou em 11º.

Em busca do vice-campeonato, Leclerc liderou a lista de tempos com uma marca de 1m24s321, dois décimos à frente de Lando Norris, da McLaren. As Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell ficaram em terceiro e quarto, respectivamente, à frente de Pierre Gasly (Alpine) e Nico Hulkenberg (Haas).

Franco Colapinto (Williams), Kevin Magnussen (Haas), Drugovich e Sergio Pérez (Red Bull) completaram o top 10. Com o quarto título já garantido, Max Verstappen não participou do TL1 e deu lugar na Red Bull ao jovem Isack Hadjar, que ficou em 15º.

(ANSA).