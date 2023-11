Leclerc festeja pole, mas critica queda da Ferrari no final ‘Decepcionado com volta no Q3’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2023 - 11:31 Para compartilhar:

Um misto de alegria e desconfiança. Essa foi a reação de Charles Leclerc que, neste sábado, conseguiu superar o holandês Max Verstappen no classificatório e conquistou a pole para o GP de Las Vegas.

“Estou feliz por ter esta primeira pole em Las Vegas, que está nos proporcionando um evento incrível. Mas também estou um pouco decepcionado com a minha volta no Q3. Confesso que não fiz um ótimo trabalho, embora tenha sido suficiente para conseguir a pole”, afirmou o piloto da Ferrari.

Em meio ao clima de festa que dominou o box da escuderia italiana pelo primeiro lugar no classificatório, Leclerc já centra o foco para a corrida. Ele manifestou uma certa preocupação após ver o desempenho do seu carro cair.

“Agora é o momento de focar na corrida, que é onde sempre nos falta desempenho. Espero que tudo corra bem durante a prova e que eu consiga vencer a corrida. Tenho certeza de que vai ser muito especial uma vitória em Las Vegas”, comentou.

Fascinado pela magnitude do evento, o piloto monegasco disse que já esteve na cidade norte-americana uma vez como turista. Ele falou que as lembranças foram as melhores. Como competidor, ele espera também fazer bonito nas pistas.

“Vim aqui uma vez e foi para comemorar, o que é muito diferente do que estou fazendo neste fim de semana. Vamos trabalhar bem, tentar vencer e comemorar novamente. Incrível como ver tanta gente na cidade para a Fórmula 1, que é o esporte que eu adoro”, comentou.

