Leclerc (Ferrari) conquista pole position do GP de Miami de Fórmula 1

O piloto monegasco Charles Leclerc, líder do Mundial de Fórmula 1, conquistou neste sábado a ‘pole position’ do Grande Prêmio de Miami com o espanhol Carlos Sainz, seu companheiro de Ferrari, ocupando a segunda posição.





Na segunda fila vão largar os pilotos da Red Bull.

O holandês Max Verstappen, atual campeão mundial, vai largar do terceiro lugar seguido pelo mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, que havia sido o mais rápido nos últimos treinos livres.

