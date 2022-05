Leclerc (Ferrari) conquista pole position do GP de Miami de Fórmula 1

O piloto monegasco Charles Leclerc, líder do Mundial de Fórmula 1, conquistou neste sábado a ‘pole position’ do Grande Prêmio de Miami com o espanhol Carlos Sainz, seu companheiro de Ferrari, ocupando a segunda posição.





Na segunda fila vão largar os pilotos da Red Bull.

O holandês Max Verstappen, atual campeão mundial, vai largar do terceiro lugar seguido pelo mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, que havia sido o mais rápido nos últimos treinos livres.

“Temos uma longa corrida pela frente e absolutamente tudo pode acontecer”, disse Perez, que busca sua terceira vitória na carreira.

Leclerc, que tem 27 pontos de vantagem sobre Verstappen na classificação geral do campeonato, garantiu sua terceira pole position do ano na última volta da classificação no Miami International Autodrome (5,412 km).

“O último fim de semana não foi muito bom para mim (em Imola). Cometi um erro. Mas agora temos a pole position e temos que terminar o trabalho amanhã”, disse Leclerc, que obteve duas vitórias (Bahrein e Austrália ) em quatro corridas este ano.

No sábado, Verstappen fez o melhor tempo nos segundos finais da sessão, mas acabou diminuindo o ritmo lamentando um problema com seu carro.

O holandês foi ultrapassado no último momento por Leclerc e pelo espanhol Sainz, que se recuperou de seu acidente de sexta-feira que o levou a deixar a segunda rodada de treinos livres.

“Considerando de onde vim ontem, fico satisfeito com o segundo lugar. Amanhã será um dia interessante, acho que podemos fazer um bom trabalho”, disse Sainz, que segue lutando por sua primeira vitória na Fórmula 1.

A Ferrari recebe assim uma injeção de otimismo para a corrida deste domingo depois de seu desempenho decepcionante no último Grande Prêmio da Emilia-Romagna no final de abril, onde Sainz abandonou e Leclerc caiu para o sexto lugar depois de sair da pista a dez voltas do fim.

