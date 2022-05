Leclerc (Ferrari) conquista pole position do GP da Espanha de F1

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), atual líder do mundial de Fórmula 1, conquistou neste sábado a pole position do Grande Prêmio da Espanha, sua quarta nas seis corridas da temporada.

No circuito de Montmeló, o piloto vai largar neste domingo na primeira fila, ao lado do holandês Max Verstappen (Red Bull), seu rival na classificação geral, que sofreu um problema mecânico no final da sessão de classificação.





“Não consegui fazer a minha última volta, mas estar na primeira fila é bom. Obviamente, gostaria de ter conquistado a pole”, declarou o atual campeão do mundo após a sessão.

A sorte sorriu para o monegasco: depois de um giro nas primeiras etapas da terceira sessão de classificação, o piloto da ‘Scuderia’ só conseguiu fazer uma volta rápida, o que foi suficiente para marcar o melhor tempo.

Sob temperaturas sufocantes que ultrapassaram os 34 graus Celsius no ar e os 45 Cº na pista, o espanhol Carlos Sainz Jr, ainda em busca da primeira pole da carreira, ficou com a terceira posição, à frente do britânico George Russell (Mercedes).

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) largarão da terceira fila.

No circuito catalão, um compromisso essencial no calendário e cenário de testes durante a pré-temporada desde 2014, com exceção de 2021, esta corrida é a ocasião perfeita para várias equipes aplicarem melhorias, como McLaren, Ferrari, Mercedes e Aston Martin, esta última sendo criticada pela Red Bull devido à suposta semelhança entre o carro da equipe britânica e o RB18 de altas performances.

Apesar disso, os pilotos da Aston Martin, o alemão Sebastian Vettel e o canadense Lance Stroll, foram eliminados no Q1, a primeira sessão de classificação, e largarão em 16º e 18º, respectivamente, no domingo.

Diante do público espanhol, Fernando Alonso (Alpine) também foi eliminado no Q1 e largará em 17º, entre os dois pilotos da Aston Martin.

