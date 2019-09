Leclerc (Ferrari) conquista a pole no GP da Rússia, sua quarta consecutiva

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) conseguiu no Grande Prêmio de Fórmula 1 da Rússia, neste sábado, sua quarta pole consecutiva em quatro GPs desde a pausa de agosto.

No circuito de Sochi, no domingo, ele vai largar em primeiro ao lado do segundo, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) e à frente de seu companheiro, o alemão Sebastian Vettel, e do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes). O holandês Max Verstappen (Red Bull), quarto na classificação, foi sancionado perdendo cinco posições no grid devido a uma mudança de motor acima do máximo autorizado na temporada.

Ferrari e Mercedes vão optar por estratégias diferentes. Os carros vermelhos vão latgar com pneus macios, mais rápidos e menos resistentes, e as Flechas Prateadas com pneus medium, com características opostas.

El espanhol Carlos Sainz Jr. (McLaren) fez o sexto melhor tempo, à frente do alemão Nico Hülkenberg (Renault), o britânico Lando Norris (McLaren) e o francês Romain Grosjean (Haas). Os quatro vão ganhar uma posição no grid graças à sanção aplicada a Verstappen.

O australiano Daniel Ricciardo (Renault) se classificou em 10º e vai largar nessa mesma posição.

Autor do 11º tempo, o francês Pierre Gasly (Toro Rosso) foi também penalizado com cinco posições no grid pelo mesmo motivo de Verstappen.

O 12º foi o mexicano da Racing Point, Sergio Pérez.

. Grid de largada:

1ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2ª fila:

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

3ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault)

Nico Hülkenberg (ALE/Renault)

4ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

5ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) *

Daniel Ricciardo (AUS/Renault)

6ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

7ª fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes)

8ª fila:

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) *

9ª fila:

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) *

10ª fila:

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) *

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) * **

* pilotos penalizados:

** Kvyat: última posição no grid por ter sido autorizado pelos comissários da corrida a largar apesar de não ter feito um tempo nos treinos classificatórios

