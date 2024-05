Leclerc é pole do GP de Mônaco de Fórmula 1 e interrompe sequência de Verstappen

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/05/2024 - 12:41 Para compartilhar:

Após igualar o recorde de Ayrton Senna, com oito poles consecutivas na Fórmula 1, Max Verstappen viu sua sequência ser interrompida neste sábado. O monegasco Carles Leclerc, da Ferrari, fez o melhor tempo e conquistou a pole position do GP de Mônaco, prova do calendário em que a posição de largada é a mais determinante para o resultado final.

Leclerc tem ao seu lado Oscar Piastri, da McLaren. Foi a 24ª pole de Leclerc na Ferrari, o que o isola como o segundo piloto da escuderia com o maior número de largadas na primeira posição. Na frente dele, aparece apenas o alemão Michael Schumacher, com 58. No estreito circuito de rua de Montecarlo, Verstappen larga apenas na sexta posição após errar e tocar no muro em sua última tentativa de superar Leclerc.

O piloto da casa evitou erros para passar com segurança pelo Q1 e Q2. No início da Q3, registrou o tempo de 1min10s418 e depois melhorou para 1min10s270, marca que nenhum de seus rivais conseguiu superar.

A preocupação que Leclerc teve para passar incólume pelas primeiras fases do treino de classificação não foi suficiente para impedir da frustração de dois grande nomes da Fórmula 1 atual.

Com um dos melhores carros da Fórmula 1, o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, não conseguiu passar sequer do Q3. Pérez, que ocupa a terceira colocação no Mundial, afirmou à Band que teve problemas no aquecimento de pneus e larga na 16ª posição.

Outro que também decepcionou e ficou na primeira parte da sessão foi Fernando Alonso, da Aston Martin. O espanhol, que em 2023 conquistou o segundo lugar após largar na mesma posição, disse que enfrentou problemas de tráfego que o impediram de fazer uma volta mais rápida.

Confira o grid de largada do GP de Mônaco de F-1:

1º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min10s270

2º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min10s424

3º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min10s518

4º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min10s542

5º – George Russell (ING/Mercedes), 1min10s567

6º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s621

7º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min10s858

8º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min10s858

9º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min10s948

10º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min11s311

11º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min11s285

12º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min11s440

13º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min11s482

14º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s563

15º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min11s725

16º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min12s019

17º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min12s020

18º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min12s060

19º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min12s512

20º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min13s028