Leclerc desfruta de folga da Fórmula 1 em iate de quase R$ 19 milhões; veja as fotos

Apesar de não estar vivendo a temporada dos sonhos na Fórmula 1, Charles Leclerc resolveu aproveitar as férias da temporada na categoria para curtir seu iate milionário. O piloto da Ferrari decidiu curtir o verão a bordo da embarcação avaliada em US$ 3,7 milhões, aproximadamente R$ 18,9 milhões.

O Riva 66 ‘Ribelle comprado pelo piloto monegasco foi batizado de “Sedici”, 16 em italiano, mesma numeração utilizada pelo piloto em seu carro na escuderia italiana.



Composto de três andares, três cabines, três banheiros em seus 20 metros de comprimento, o iate comporta até 12 passageiros. Dessa forma, Leclerc poderá fazer uma boa festa na embarcação. Além disso, o Riva tem o peso de 46 toneladas e pode chegar até 68 km/h, bem diferente da velocidade atingida pela Ferrari do piloto no principal categoria do automobilismo mundial.

Aos interessados em passear na embarcação de luxo, o tanque de combustível a diesel tem capacidade para 3.800 litros. Ou seja, para completar o tanque seria necessário mais de R$ 20 mil com o preço médio do diesel no Brasil.