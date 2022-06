Leclerc conquista pole position no GP do Azerbaijão

Por Abhishek Takle

BAKU (Reuters) – Charles Leclerc, da Ferrari, fez uma volta impressionante nas qualificatórias deste sábado e conquistou a pole position para o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1.





O nativo de Mônaco iluminou as telas de cronometragem com uma volta de um minuto e 41,359 segundos, ultrapassando Sergio Pérez, da Red Bull, por 0,282 segundos.

Max Verstappen, que tem nove pontos de vantagem sobre Leclerc na classificação geral, ficou em terceiro a 0,347 segundos, enquanto Carlos Sainz, da outra Ferrari, ficou em quarto.

O desempenho de Leclerc neste sábado lhe rendeu sua sexta pole em oito corridas até agora nesta temporada, e a quarta consecutiva.

Isso fez do piloto de 24 anos o primeiro a repetir a pole na pista de rua de Baku, tendo também começado a corrida do Azerbaijão do ano passado da frente. A depender do que ocorrer no domingo, ele pode se tornar o primeiro vencedor múltiplo da corrida.

(Reportagem de Abhishek Takle em Baku e Alan Baldwin em Londres)