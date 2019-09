Leclerc conquista F1 pela 1ª vez e dedica vitória a Hubert

ROMA, 1 SET (ANSA) – Em meio às homenagens ao francês Anthoine Hubert, morto durante prova da F2 no sábado(31), seu amigo Charles Leclerc quebrou o jejum da Ferrari e venceu o GP da Bélgica neste domingo (1).

Com a conquista, Leclerc tornou-se o primeiro piloto de Mônaco na história a vencer o prêmio. Na corrida realizada em Spa-Francorchamps, ele liderou praticamente toda a prova e, com 21 anos, superou o britânico Lewis Hamilton.

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, ficou em terceiro lugar, seguido do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. Ele havia largado em segundo, mas cruzou a linha de chegada em quarto. Visivelmente emocionado no pódio, Leclerc apontou para o céu para fazer uma homenagem a Hubert, que sofreu um grave acidente e não resistiu aos ferimentos. “Por um lado, um sonho que eu tive desde que eu era criança realizado, do outro, um fim de semana muito difícil. Eu cresci com Anthoine, e quero dedicar minha vitória a ele”, disse o piloto que correu com uma faixa preta em um dos braços para demonstrar o luto pelo amigo.

A Fórmula 1 retorna já na próxima semana, com o GP da Itália, no domingo(8), às 10h10 (horário de Brasília). (ANSA)