Leclerc coloca Ferrari na pole no GP de Mônaco

SÃO PAULO, 28 MAI (ANSA) – O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou neste sábado (28) a pole position para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1.

Com um tempo de 1m11s376, o vice-líder do campeonato superou seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz.





O treino teve uma bandeira vermelha pouco antes do fim, após Sainz ter batido na Red Bull de Sergio Pérez, que derrapara na curva antes do túnel. O mexicano parte em terceiro, logo à frente do líder do campeonato, Max Verstappen (Red Bull).

O top 10 ainda tem Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Aston Martin) e Esteban Ocon (Alpine).

Após ter abandonado a prova e perdido a liderança do campeonato em Barcelona, Leclerc tem agora uma grande chance de recuperar a ponta, já que larga ao lado de Sainz e vê Verstappen apenas em quarto.

No entanto, o monegasco precisa quebrar um incômodo tabu: ele nunca conseguiu concluir uma corrida em seu país na Fórmula 1.

Leclerc tem 104 pontos no mundial de pilotos, contra 110 do atual campeão. (ANSA).