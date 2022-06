Leclerc coloca Ferrari na liderança de treinos livres em Baku

SÃO PAULO, 10 JUN (ANSA) – O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, foi o mais rápido dos treinos livres para o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 nesta sexta-feira (10). No circuito de Baku, ele marcou o tempo de 1m43s224.

Logo atrás, vieram as duas Red Bull, com Sergio Perez em segundo e Max Verstappen em terceiro.





A surpresa do dia foi Fernando Alonso, da Alpine, que marcou o quarto tempo do dia. Já o outro piloto da Ferrari, Carlos Sainz, ficou com o quinto tempo, com 1m44s274.

O treino foi marcado por diversas bandeiras amarelas, com as colisões ou escapadas, mas nenhum acidente grave foi registrado.

(ANSA).