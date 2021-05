Leclerc brilha em casa, nos primeiros treinos do GP de Mônaco

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, registrou nesta quinta-feira o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Mônaco, quinta etapa do Mundial de Fórmula 1, disputado no circuito de rua de Monte Carlo (3.337 km).

O piloto nascido no principado melhorou seu desempenho da primeira sessão, quando teve que parar depois de apenas sete minutos devido a um problema na caixa de câmbio.

Mais tarde, Leclerc conseguiu o melhor tempo, com 1 minuto, 11 segundos e 684 milésimos, à frente de seu companheiro de equipe Carlos Sainz (+112/1000), na primeira vez que a Ferrari domina uma sessão de treinos livres nesta temporada.

Leclerc e Sainz foram melhores que o líder do mundial e atual campeão Lewis Hamilton (Mercedes), que ficou em terceiro.

Max Verstappen (Red Bull), segundo colocado do campeonato, foi o quarto.

Durante os treinos, o alemão Mick Schumacher (Haas) bateu com o carro e provocou o encerramento da atividade dez minutos antes dos previsto.

Na sexta-feira, conforme a tradição em Mônaco, não haverá treinos, e os carros retornam ao tradicional circuito de rua no sábado, a partir das 07H00 (de Brasília), com a classificação para o grid de largada agendada para as 10H00.

A largada do GP de Mônaco está prevista para as 10H00 de domingo.

– Segunda sessão de treinos livres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.684 (volta 30)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:11.796 (32)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:12.074 (28)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 1:12.081 (27)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:12.107 (32)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:12.379 (24)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:12.498 (28)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:12.708 (24)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1:12.746 (28)

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes) 1:12.982 (26)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:13.065 (31)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:13.175 (27)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:13.195 (26)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:13.199 (28)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:13.257 (26)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:13.509 (31)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:13.593 (31)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:14.407 (26)

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari) 1:14.416 (25)

Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri-Honda) 1:14.829 (11)

