++ Leclerc bate Ferrari no fim, mas é pole do GP de Mônaco ++

ROMA, 22 MAI (ANSA) – O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido dos treinos classificatórios e levou a Ferrari para a pole position do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 neste sábado (22). No entanto, a 18 segundos do fim, o piloto bateu seu carro e causou uma bandeira vermelha que pôs fim aos treinos. (ANSA).

