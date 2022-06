Leclerc afirma que Ferrari aprendeu com erros em Mônaco

SÃO PAULO, 10 JUN (ANSA) – O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, afirmou nesta sexta-feira (10) que a escuderia italiana aprendeu com os erros cometidos no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1.







O monegasco e seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, estão se preparando para a oitava etapa da principal categoria do automobilismo mundial, que começará hoje (10) em Baku, no Azerbaijão. “Nós aprendemos muitas coisas, fazemos isso depois de cada corrida. Cometemos erros e entendemos os motivos, mas não quero entrar em detalhes. No entanto, temos as respostas para o futuro, confiantes de que esses equívocos não serão mais cometidos”, declarou Leclerc em uma coletiva de imprensa.

Na corrida passada, a Ferrari trabalhou mal nos pit stops de Leclerc e Sainz, tendo perdido a oportunidade de ter visto o monegasco retomar a ponta do campeonato de pilotos. Apesar de ter completado a prova em casa, o vice-líder saiu visivelmente frustrado.

A vantagem de Max Verstappen, da Red Bull, que era de seis pontos após Barcelona, saltou para nove, e Leclerc ainda viu Sergio Pérez, também do time austríaco, se aproximar na tabela.

(ANSA).