Leci Brandão teve alta e está de repouso após episódio de pico de pressão em show

Em nota, a assessoria da cantora e deputada estadual por São Paulo Leci Brandão (PCdoB) comunicou que a parlamentar recebeu alta ainda no sábado, 12, antes do fim do dia e está em recuperação.

+Leticia Sabatella diz que abrigo doou cães sem consentimento

Leci Brandão preciso ser encaminhada ao Hospital Samaritano logo após ter um episódio de pico de pressão por conta de calor intenso. Leci se apresentava no festival Isso é Samba, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

“Agradecemos imensamente todas as mensagens de carinho, respeito e preocupação com a nossa querida Leci Brandão, que teve um pico de pressão durante sua apresentação no Festival Isso É Samba, neste sábado (12), em São Paulo. A artista foi prontamente atendida pela equipe médica local, passou por exames no Hospital Samaritano e, conforme informado por sua equipe e pelo empresário Osmar Costa, recebeu alta ainda ontem, por volta das 21h”, diz a nota da assessoria.

“Já está em casa, em repouso e recuperação tranquila. Seguimos emanando amor e gratidão por sua saúde, por sua história e por tudo o que representa.

Obrigada, Leci, por sua entrega, sua força e tudo o que você simboliza para o samba, para a cultura e para o Brasil. Te amamos!”, completa.

A cantora e deputada estadual tem 80 anos e chegou a ser atendida no local após passar mal, mas foi levada de ambulância para uma unidade de saúde.

Ela fez exames de tomografia, raio-X e sangue, por conta da possibilidade de uma alta de pressão e desidratação.

Sem Leci, o Festival Isso é Samba ainda contoou com apresentações de Diogo Nogueira, Jorge Aragão e Fundo de Quintal. A programação seguiu até as 21h.