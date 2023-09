Leci Brandão tem alta médica e deve seguir agenda de shows após realizar novos exames

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/09/2023 - 16:08 Compartilhe

Leci Brandão, 79 anos, recebeu alta médica após passar mal e ser levada às pressas para o hospital, no último sábado, 23.

A cantora teve um mal-estar ao desembarcar no aeroporto do Rio de Janeiro após um voo vindo de São Paulo, e teve dificuldade em movimentar a mão. Ela foi submetida a exames e recebeu alta no mesmo dia.

Leci seguirá sua rotina normal de shows. De acordo com a equipe da artista, ela está bem.

“Ela fez uma ressonância somente para descartar problemas neurológicos, sendo liberada em seguida, sem qualquer problema neste sentido. Está em casa e seguirá toda sua rotina normal. Voltará a fazer novos exames em São Paulo”, informou o empresário ao gshow, neste domingo.

Leci Brandão tem show marcado para o dia 7 de outubro no Museu do Amanhã, no Rio, ao lado de Criolo e Silva, no show Vozes do Amanhã.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leci Brandão (@lecibrandao)

