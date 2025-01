Lecce derrota Parma fora de casa e empurra rival para Z3

ROMA, 31 JAN (ANSA) – Jogando fora de casa, o Lecce foi mais eficiente na frente do gol adversário e derrotou de virada o Parma por 3 a 1, no estádio Enio Tardini, pela 23ª rodada da Série A da Itália.

O gialloblù inaugurou o marcador no 34º minuto ao converter uma cobrança de pênalti com Emanuele Valeri, mas a precisão do time liderado por Fabio Pecchia parou por aí.

Nikola Krstovic foi responsável por igualar o placar pouquíssimo tempo depois, enquanto Santiago Pierotti balançou as redes emiliana duas vezes na etapa final para dar os três pontos aos giallorossi da região da Puglia.

O Parma poderia ter empatado e até mesmo virado o embate, pois acertou sete bolas no gol em 19 arremates no decorrer dos 90 minutos, mas nenhuma as tentativas não passaram pelo goleiro Wladimiro Falcone.

O resultado possibilitou que o Lecce saltasse para a 13ª posição, com 23 pontos, e jogou o oponente para a zona do rebaixamento do Campeonato Italiano. O Parma, que ainda não ganhou em 2025, soma 20 e ocupa a 18ª colocação. (ANSA).