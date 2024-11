Lecce anuncia chegada do técnico Marco Giampaolo

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/11/2024 - 16:26 Para compartilhar:

LECCE, 11 NOV (ANSA) – O Lecce, que abre a zona do rebaixamento da Série A da Itália, anunciou nesta segunda-feira (11) a contratação do técnico Marco Giampaolo, que será o sucessor de Luca Gotti no comando do clube.

Com apenas nove pontos somados em 12 jogos no Campeonato Italiano, os giallorossi resolveram apostar na experiência do ex-treinador de Milan e Torino para tentar se recuperar na tabela.

O vínculo de Giampaolo terá um curto prazo de duração, pois vai até o fim da temporada, mas o acordo inclui uma renovação automática caso o Lecce se mantenha na elite do futebol do país.

Giampaolo está longe dos bancos de reserva desde 2022, quando deixou a Sampdoria na lanterna da Série A. O treinador de 57 anos já trabalhou anteriormente no Torino, Milan, Empoli, Cremonese, Brescia e Cagliari. (ANSA).