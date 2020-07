Lecaros comemora adaptação no Botafogo: ‘Agora estou melhor’ Peruano, último reforço de 2020 a entrar em campo, destaca evolução física e elogia postura tática da equipe do treinador Paulo Autuori

Alexander Lecaros foi a primeira contratação do Botafogo em 2020, mas o último reforço a entrar em campo. O peruano, por ser franzino, passou por uma readaptação física antes de estrear. Assim o fez, mas finalmente jogou pelo Botafogo com Paulo Autuori. Nesta quarta-feira, o atacante comentou sobre a adaptação no Alvinegro.

– Agora estou melhor. Depois do muito tempo ficar treinando e não jogar, é muito chato. Mas agora estou super tranquilo. Jogando, demonstrando que eu sei jogar e tudo isso. Os últimos jogos foram bons para mim porque estava treinando bem, estava recebendo felicitações do comando técnico. É muito agradável – afirmou.

O peruano de 20 anos elogiou a postura de Paulo Autuori com os jogadores de lado de campo. Com pelo menos 30 dias livres para treinamentos, Lecaros acredita que o período será positivo.

– Penso que o time de Paulo é muito bom pra mim, porque ele gosta do ponta não abaixar tanto e estar pronto para ataque. Botafogo tem jogadores que jogam muito, mas isso leva seu tempo. Agora estamos em processo de recuperação, muitos treinos. A gente está tranquilo – completou.

