LeBron James vibra ao jogar com Curry em amistoso dos EUA: ‘É o que vocês estavam esperando’

LeBron James demonstrou empolgação após jogar ao lado de Stephen Curry pela primeira vez. Após a seleção dos EUA vencer o amistoso contra o Canadá por 86 a 72 na noite de quarta-feira, o ala dos LA Lakers postou foto e vídeo de uma jogada em que completa uma ponte aérea iniciada por Curry nas redes sociais.

Em letras maiúsculas, LeBron James escreveu: “Isso é o que vocês estavam pacientemente esperando! Nós chegamos! Vamos nessa! Vibrações de verão!”

Tradicionais rivais na NBA, LeBron James e Curry fazem parte da seleção que busca a redenção após terminar fora do pódio no Mundial no ano passado, perdendo a disputa da medalha de bronze justamente para o Canadá.

Em Las Vegas, Curry marcou 12 pontos e conseguiu 3 assistências, enquanto LeBron terminou com 7 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. O primeiro amistoso dos EUA antes dos Jogos Olímpicos de Paris aconteceu depois de apenas quatro dias de treino.

Desde que os profissionais da NBA passaram a disputar os Jogos Olímpicos em Barcelona-1992 e os EUA formaram o Dream Team, com Michael Jordan e Magic Johnson entre outros, os americanos só não conquistaram a medalha de ouro na edição de Atenas-2004.

Comandado pelo técnico Steve Kerr, o time dos EUA volta a jogar na segunda-feira contra a Austrália. Antes de estrear na Olimpíada de Paris, os EUA ainda farão outros três jogos, contra Sérvia, Sudão do Sul e Alemanha.