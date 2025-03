LeBron James parabeniza Andreeva após título em Indian Wells: ‘Continue lutando pela grandeza’

LeBron James, um dos maiores jogadores de basquete da história, se mostrou bastante orgulhoso de a jovem tenista Mirra Andreeva, de apenas 17 anos, conquistar o título do WTA 1000 de Indian Wells. A atleta, que já havia triunfado em Dubai no mês anterior, fez história ao vencer Aryna Sabalenka após uma batalha épica de mais de duas horas. Depois de perder o primeiro set por 6/2, Andreeva se recuperou de maneira impressionante, vencendo os dois sets seguintes por 6/4 e 6/3 para garantir o título.

A vitória de Andreeva em Indian Wells não foi apenas uma demonstração de habilidade em quadra, mas também de resiliência mental. Durante a partida, ela enfrentou não só a pressão de estar em uma final de peso, mas também o desafio de se manter firme depois de uma derrota no primeiro set. A virada impressionante foi, sem dúvida, um reflexo de seu comprometimento com o processo e a evolução no esporte.

LeBron James, conhecido por sua mentalidade imbatível e dedicação, usou sua plataforma para parabenizar a jovem tenista. No Instagram, ele escreveu: “Parabéns! Feliz por ter ajudado, mas honestamente você fez isso! Todo o seu trabalho duro, motivação e dedicação ao seu ofício. Continue lutando pela grandeza.” Para LeBron, o caminho para o sucesso é construído por trabalho constante e esforço incansável, algo que ele sempre defende e que Andreeva parece adotar com fervor.

A tenista, em sua entrevista pós-jogo, revelou que as palavras de LeBron a inspiraram ao longo de sua jornada. “Ele estava dizendo que mesmo que você não jogue 100% ou mesmo que não se sinta 100% fisicamente, eu vou escolher ser 100% mentalmente”, disse Andreeva.

A jovem atleta explicou que o conselho de James foi crucial para ajudá-la a manter o foco e superar as adversidades durante a partida. “Ele disse que é isso que nos torna campeões, então eu meio que tentei fazer o mesmo…”, comentou ela, reconhecendo a influência do ícone do basquete em sua preparação mental.

Andreeva, com apenas 17 anos, já tem um futuro brilhante pela frente, e sua recente sequência de vitórias é apenas o começo. O próximo desafio será no WTA 1000 de Miami.