LeBron James e Stephen Curry lideram ranking dos atletas mais bem pagos da NBA; veja lista

A temporada 2023/2024 da NBA, principal liga de basquete do mundo, se inicia da próxima semana. Antes de seu início, as franquias fizeram importantes movimentações: Damian Lillard foi contratado pelo Milwaukee Bucks, enquanto Jrue Holiday se mudou para Boston e defenderá os Celtics. Mesmo assim, ao menos na lista dos atletas mais bem pagos, dois nomes seguem reinando soberanos: LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, encabeçam o ranking idealizado pela Forbes.

LeBron lidera a lista, com US$ 117,6 milhões anuais (R$ 593,35 milhões, na cotação atual). O valor considera seu salário nos Lakers e seus negócios longe das quadras, como patrocínios e investimentos privados. Ele já havia se tornado o primeiro atleta em atividade a integrar a lista de bilionários da Forbes. Em 2023, fica atrás apenas de Roger Federer e Cristiano Ronaldo como os mais bem pagos do mundo – em ranking que contempla também aqueles que já se aposentaram.

Nenhum outro jogador na história da NBA ganhou mais em quadra do que os US$ 432 milhões (R$2,18 bilhões) que ele acumulou em suas 20 temporadas como profissional. Caso cumpra o seu contrato e permaneça na liga na próxima temporada, ultrapassará US$ 530 milhões em 2025.

Na sequência, Stephen Curry, tetracampeão da NBA com os Warriors, embolsa US$ 101,9 milhões (R$ 514,1 milhões) anualmente. Deste montante, US$ 50 milhões são provenientes de seus negócios fora das quadras. O armador tem um dos contratos mais rentáveis da liga e se tornou o primeiro atleta a receber mais de US$ 50 milhões anuais em um só contrato.

Kevin Durant, hoje no Phoenix Suns, completa o Top 3. Com passagens por Warriors, Oklahoma City Thunder e Brooklyn Nets, ele acumula mais de US$ 90 milhões anuais (R$ 461 milhões). A nova dupla dos Bucks, formada por Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, integram o Top 5.

Confira o ranking completo dos atletas mais bem pagos da NBA:

1º – LeBron James (Los Angeles Lakers): US$ 117,6 milhões (cerca de R$ 595 milhões)

2º – Stephen Curry (Golden State Warriors): US$ 101,9 milhões (R$ 514 milhões)

3º – Kevin Durant (Phoenix Suns): US$ 91,4 milhões (R$ 462 milhões)

4º – Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): US$ 85,6 milhões (R$ 432 milhões)

5º – Damian Lillard (Milwaukee Bucks): US$ 63,6 milhões (R$ 321 milhões)

6º – Klay Thompson (Golden State Warriors): US$ 61,2 milhões (R$ 309 milhões)

7º – James Harden (Golden State Warriors) e Joel Embiid (Philadelphia 76ers): US$ 57,6 milhões (R$ 291 milhões)

9º – Jimmy Butler (Miami Heat): US$ 55,2 milhões (R$ 279 milhões)

10º – Paulo Jorge (Forward) e Nikola Jokic (Denver Nuggets): US$ 54,6 milhões (R$ 276 milhões)

