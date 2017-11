LeBron James decide no fim e garante vitória do Cavaliers sobre Hornets

Com um triple-double de LeBron James, o Cleveland Cavaliers derrotou o Charlotte Hornets por 100 a 99 na noite de sexta-feira, em casa, pela NBA. O astro da equipe anotou 27 pontos, pegou 16 rebotes e deu 13 assistência. Foi a 57ª vez que o jogador conseguiu dígitos duplos em pelo menos três fundamentos durante uma partida.

Também se destacaram na apertada vitória o armador JR Smith, que marcou 16 pontos, e Kevin Love, com 11 pontos e 13 rebotes. Pelos Hornets, o principal jogador foi o pivô Dwight Howard, com 20 pontos e 13 rebotes.

O duelo foi equilibrado do início ao fim. E quando chegou no último quarto, mais uma vez, LeBron chamou a responsabilidade e definiu a partida. Ele marcou seis pontos consecutivos igualando o duelo em 99 a 99. JR Smith converteu um lance livre em seguida para deixar os anfitriões em vantagem. Na bola final, com posse para o Hornets, LeBron apertou a marcação em cima de Kemba Walker, não o deixou arremessar e confirmou o triunfo.

O resultado levou o Cleveland a uma campanha com 12 vitórias e sete derrotas, na terceira colocação da Conferência Leste. O Charlotte Hornets aparece em 11º lugar do mesmo chaveamento, com oito vitórias e dez derrotas.

BOSTON CELTICS VOLTA A VENCER

O líder da Conferência Leste é o Boston Celtics. Depois de ver a sequência de 16 vitórias seguidas cair na última quarta-feira, a equipe voltou aos trilhos com um triunfo sobre o Orlando Magic por 118 a 103, em casa.

Kyrie Irving foi o cestinha da partida com 30 pontos. Quem também fez uma boa partida pelo Celtics foi Terry Rozier, que saiu do banco e anotou 23 pontos. No Magic, o principal pontuador foi Jonathon Simmons, com 14. O Celtics tem 17 vitórias e três derrotas na temporada e lidera com certa folga. O Orlando Magic tem oito vitórias e 11 derrotas, na 12ª posição.

PISTONS BATE THUNDER

O Detroit Pistons chegou a estar perdendo por 15 pontos, mas conseguiu a virada sobre o Oklahoma City Thunder e venceu a partida por 99 a 98, fora de casa. O time visitante encontrou dificuldade para conter Russell Westbrook, que anotou o sexto triple-double na temporada, com 27 pontos, 11 rebotes e 11 assistências.

Mas em seu ataque contou com um coletivo inspirado e superou o principal jogador do time adversário. Andre Drummond anotou 17 pontos e 14 rebotes e foi o nome de destaque dos Pistons na partida.

O resultado deixou o Detroit na segunda colocação da Conferência Leste, com 12 vitórias e seis derrotas. O Oklahoma vai fazendo uma campanha irregular na Conferência Oeste, em oitavo lugar, com oito vitórias e dez derrotas.

CURRY GARANTE VITÓRIA DO WARRIORS

O Golden State Warriors atropelou o Chicago Bulls com uma vitória por 143 a 94, em casa. Stephen Curry foi o principal nome do jogo com 33 pontos e fez o seu torcedor nem perceber que o time atuou desfalcado de Kevin Durant e Draymond Green.

O resultado deixa os atuais campeões colado na ponta da classificação da Conferência Oeste, com 14 vitórias e 5 derrotas. O Houston Rockets lidera com o mesmo número de triunfos, mas tem um tropeço a menos, quatro. O Chicago Bulls está na lanterna da Leste,com apenas três vitórias e 14 derrotas.

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA DESTA SEXTA-FEIRA:

Brooklyn Nets 125 x 127 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 116 x 104 New York Knicks

Boston Celtics 118 x 103 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 100 x 99 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 107 x 104 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 97 x 109 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 98 x 99 Detroit Pistons

Denver Nuggets 104 x 92 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 91 x 115 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 143 x 94 Chicago Bulls

CONFIRA OS JOGOS DESTE SÁBADO:

Charlotte Hornets x San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Washington Wizards x Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Indiana Pacers x Boston Celtics

Houston Rockets x New York Knicks

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

Utah Jazz x Milwaukee Bucks

Sacramento Kings x LA Clippers