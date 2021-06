LeBron James culpa calendário congestionado por sequência de lesões na NBA

(Reuters) – LeBron James, do Los Angeles Lakers, culpou o calendário congestionado da NBA pela sequência de lesões sofridas pelos principais jogadores da liga nesta temporada.

A temporada começou em 21 de dezembro, 71 dias depois de o Lakers vencer as finais da temporada anterior no Walt Disney World, o menor intervalo entre temporadas na história da liga.

Os comentários de LeBron vieram depois de Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, ser afastado por tempo indeterminado na quarta-feira na esteira de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Leonard será o oitavo All Star a perder uma disputa de playoff neste ano por causa de lesões, juntando-se a Anthony Davis, do Lakers, James Harden e Kyrie Irving, dupla do Brooklyn Nets, Donovan Mitchell e Mike Conley, do Utah Jazz, Jaylen Brown, do Boston Celtics, e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers.

“Todos eles não quiseram me ouvir a respeito do início da temporada. Eu sabia exatamente o que aconteceria”, tuitou LeBron.

Ele disse que tentou alertar para os riscos em potencial de se voltar às quadras tão rápido, e que a falta de descanso é um fator nas lesões.

A Reuters pediu comentários da NBA.

LeBron disputou os seis jogos da derrota do Lakers na primeira rodada do playoff para o Phoenix Suns, mas perdeu 26 dos 30 últimos jogos da temporada regular devido a uma lesão no tornozelo.

“Esta é a melhor época do ano para nossa liga e torcedores, mas está sem um monte de nossos jogadores favoritos. É uma loucura”, acrescentou.

(Por Manasi Pathak em Bengaluru)

