LeBron James critica protesto pró-Donald Trump no Capitólio: ‘Entendem agora?’

Astro da NBA e com grande influência na mídia, LeBron James não deixou de comentar sobre o protesto pró-Donald Trump ocorrido no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, na última quarta-feira. Em suas redes sociais, o jogador do Los Angeles Lakers, contrário à eleição do presidente americano em 2016 e em 2020, criticou o ocorrido na capital do país.

Em um post divulgado em sua conta oficial do Instagram, LeBron James usou duas fotos em que aparecia com uma camiseta preta escrita “Do You Understand Now?” e escreveu na legenda da publicação que o país é dividido em duas Américas.

“Você entende agora? Eu sei a resposta para isso. Se você ainda não entendeu, não importa o que aconteça, você não será julgado como louco, acorrentado, espancado, enforcado e baleado até a morte por conta de sua cor de pele. Vivemos em duas AMERIKKKAS e isso esteve presente na nossa capacidade total de viver diretamente ontem na capital da capital de nossa nação”, afirmou.

A manifestação, que foi predominantemente feita por manifestantes brancos contrários à eleição de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, acabou sendo motivo de protesto dos jogadores nas partidas de quarta e quinta-feira da NBA, com atletas e comissões técnicas se ajoelhando no hino nacional e após o início do jogo.

O técnico do Philadelphia 76ers, Doc Rivers, disse que se sentiu perturbado com a ação da polícia na manifestação realizada no Capitólio, dizendo que eles não teriam agido da forma que foi caso os manifestantes fossem negros.

