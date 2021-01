Lebron James compartilha primeira cena do filme ‘Space Jam 2’; veja Apesar de curto, o corte mostra Lebron e Pernalonga impressionados com uma explosão

O astro do Lakers Lebron James usou o Instagram para compartilhar um pequeno vídeo com uma das cenas do filme ‘Space Jam 2’, continuação do clássico que teve Michael Jordan em sua primeira edição. Apesar de curto, o corte mostra Lebron e Pernalonga impressionados com uma explosão. Confira o vídeo no fim da nota.

Recentemente, Lebron divulgou nas redes sociais um modelo de uniforme do filme ‘Space Jam 2’, bem diferente do clássico usado por Michael Jordan. O modelo é predominantemente azul com a logo dos ‘Looney Tunes’ em grande destaque na camisa e no calção. O filme segue sem data de lançamento confirmada.

O filme, que mistura desenhos animados com jogadores da NBA, está com um elenco de respeito. Além de Lebron como astro principal, o filme vai contar também com a presença de Klay Tompson, do Golden State Warriors, e Antony Davis, companheiro do King no Lakers.

PRIMEIRA VERSÃO E CRAQUES DA ÉPOCA

​

No original de 1996, o astro máximo Michael Jordan aparece jogando com Pernalonga e Patolino contra uma equipe de monstros que rouba as habilidades dos astros da NBA. Na primeira versão, Jordan levou com ele para a produção grandes nomes como Larry Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing, Charles Barkley, Charles Oakley, Derek Harper, Danny Ainge, e Paul Westphal (técnico) também são vistos no filme.

