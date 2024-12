LeBron James comemora seus 40 anos em meio a um futuro incerto

O ‘Rei’ LeBron James comemora na segunda-feira o seu 40º aniversário, um símbolo da longevidade única da estrela do Los Angeles Lakers, que continua a explorar múltiplos horizontes enquanto a sua carreira parece não ter final à vista.

– Aposentadoria sem data prevista –

Depois de ter iniciado em outubro sua vigésima segunda temporada na NBA, a palavra ‘aposentadoria’ ainda não faz parte do vocabulário de LeBron James. Em julho, ele assinou um novo contrato de dois anos com os Lakers, no valor de aproximadamente 100 milhões de dólares (cerca de 620 milhões pela cotação atual), com a segunda temporada de 52 milhões de dólares (R$ 322 milhões) a seu critério.

E os Lakers, onde joga desde 2018, faz, claro, todo o possível para mimar seu astro.

Neste verão selecionaram no draft seu filho Bronny James, um jovem cujo futuro na elite do basquete ainda é incerto, abrindo a possibilidade de formar a primeira dupla de pai e filho a dividir a mesma quadra na NBA.

Depois de duas temporadas irregulares, a franquia com 17 títulos demitiu em junho o técnico Darvin Ham para contratar JJ Redick, ex-jogador sem experiência prévia como treinador, mas grande amigo de LeBron James, com quem apresentou um podcast.

LeBron só mencionou a possibilidade de sua aposentadoria no verão de 2023, após o acidente cardíaco sofrido por seu filho Bronny. “Naquele momento eu estava exausto, mentalmente eu não estava mais lá”, confessou.

– Novos recordes à vista –

O “Rei” deixou uma marca indelével na história da NBA ao ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar em fevereiro de 2023, tornando-se o maior cestinha de todos os tempos, antes de atingir a cifra simbólica de 40.000 pontos em março deste ano.

O contador continua avançando (até 27 de dezembro acumula 41.131 pontos), com a intenção de levar esse recorde a patamares inatingíveis.

Ao iniciar sua 22ª temporada, ele igualou o recorde de Vince Carter e irá superá-lo se decidir estender sua carreira.

Sua longevidade também lhe permite sonhar com o recorde de maior número de jogos disputados. Atualmente ocupa a quinta posição (1.520), não muito longe do recorde de Robert Parish (1.611), que também poderá superar se prolongar a carreira por mais uma temporada.

Quarto melhor passador da história (11.261), James, que tem uma média de 9 assistências nesta temporada, terá dificuldade para subir ao pódio, já que Jason Kidd ocupa a terceira posição com 12.091 assistências, longe do recorde inatingível de John Stockton (15.806).

Embora detenha o recorde de pontos, LeBron ainda não tem o de cestas anotadas, recorde que parece alcançável: marcou 15.088, atrás de Kareem Abdul-Jabbar (15.837).

– Ainda candidato ao título? –

Quatro vezes campeão, LeBron James não conquista um novo anel desde 2020, quando se sagrou campeão na bolha da NBA em Orlando, durante a pandemia de Covid.

Desde então, o Lakers vem decepcionando na temporada regular (7º, 11º, 7º e 7º), chegando às finais da Conferência Oeste em 2023, mas sendo eliminado na primeira rodada dos playoffs, no final de abril.

Nesta temporada, depois de um bom início, voltou ao nível habitual, sofrendo algumas derrotas humilhantes, tanto no jogo como na atitude. “Estou envergonhado”, declarou JJ Redick após uma derrota humilhante em Miami no início de dezembro (134-93).

De acordo com o principal meio de comunicação esportivo The Athletic, “os Lakers precisam de uma ou duas trocas de jogadores para ter uma chance de título nesta temporada”.

Apesar de continuar sendo essencial com uma média de 23,5 pontos, o ‘ratio’ de LeBron (média do desempenho geral) foi, no entanto, amplamente negativo nesta temporada.

Sua dupla de estrelas com Anthony Davis carece de apoio e é criticada por seu envolvimento defensivo intermitente.

– A ambição de Las Vegas –

Após a carreira, LeBron James não escondeu o desejo de se tornar dono de uma franquia da NBA, principalmente em Las Vegas, que planeja obter um time caso haja uma expansão que possa ocorrer após a assinatura de um novo acordo de direitos de transmissão televisiva.

LeBron conversou com a ESPN sobre este projeto como seu “objetivo final”.

Sócio do fundo Fenway Sports Group, dono do Liverpool da Premier League inglesa, James já possui participações no clube do norte da Inglaterra, no Boston Red Sox (beisebol) e o Pittsburgh Penguins (hóquei).

A Forbes avalia que LeBron James seja o primeiro jogador de basquete a se tornar bilionário com 1,2 bilhão de dólares (cerca de R$ 7,4 bilhões pela cotação atual) durante sua carreira.

rg/cl/dam/aam