LeBron James chega ao fim de contrato com os Lakers e não descarta aposentadoria

Frustrado após a eliminação dos Los Angeles Lakers no primeiro round dos playoffs para o Minnesota Timberwolves na noite desta quarta-feira, LeBron James deixou seu futuro em aberto na NBA. O veterano de 40 anos tem uma player option (quando o atleta pode decidir se quer ou não renovar com o time) no valor de US$ 52,6 milhões (R$ 295 milhões) para permanecer nos Lakers para a próxima temporada. Ele tem até o dia 29 de junho para aceitar a renovação ou então seguir a carreira como agente livre. A aposentadoria não está descartada.

Questionado pela imprensa sobre o futuro, o astro disse que não sabe se seguirá jogando por mais tempo e que a decisão será tomada em conjunto com a família.

“Não tenho resposta para isso. Vou sentar com minha família, minha esposa e meu grupo de apoio e conversar sobre o assunto para ver o que acontece. E também ter uma conversa comigo mesmo sobre por quanto tempo quero continuar jogando”, explicou.

Justamente a família é quem pode segurar LeBron por mais tempo na liga, Bronny James, filho mais velho do astro, atua com ele nos Lakers desde o início da temporada. O jovem foi a 55ª escolha no Draft passado. Essa foi a primeira vez na história da NBA que pai e filho jogaram juntos no mesmo time.

Existe também a possibilidade de James esperar por Bryce, seu filho do meio. Aos 17 anos, o garoto se comprometeu a defender a Universidade do Arizona na próxima temporada. Ele é avaliado como um prospecto quatro estrelas e estará apto a ser selecionado para a liga principal em 2026.

Outro ponto que pode segurar LeBron na NBA e no Lakers é a recente aquisição de Luka Doncic. A franquia da Califórnia aposta na continuidade do projeto que tem os dois atletas como principais expoentes.

A temporada 2024/2025 foi a 22ª da carreira de LeBron James na NBA. Mesmo veterano, o ala fechou a disputa com boas estatísticas. Foram 22 pontos por jogo de média, além de sete rebotes e seis assistências.