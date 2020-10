Lakers vencem a segunda contra Heat e estão a dois passos do título da NBA

Em noite inspirada de LeBron James e Anthony Davis, o Los Angeles Lakers voltou a vencer o Miami Heat, na noite desta sexta-feira (2), desta vez por 124 a 114, em Orlando, no Complexo da Disney. O time da Califórnia abriu 2 a 0 nas finais da NBA ao aproveitar as baixas de peso na equipe rival, desfalcada de Bam Adebayo e Goran Dragic. Jimmy Butler fez sua parte, mas não conseguiu evitar o segundo revés do Heat.

O terceiro jogo da série está marcado para domingo, às 20h30. Se a franquia de Miami voltar a perder, ficará em situação quase insustentável nas finais. E o Lakers só precisarão, então, de mais um triunfo para fechar a série melhor de sete jogos. A partida quatro está agendada para terça, às 22h.

Nesta sexta, o time de Los Angeles dominou do começo ao fim, mas foi mais irregular no primeiro quarto. Só não levou sustos porque a defesa funcionou como de costume. Do outro lado, o Heat apostava em Meyers Leonard e Tyler Herro para serem os coadjuvantes de Butler, sem tanto sucesso no início do jogo. Os Lakers terminaram o primeiro quarto com vantagem de seis pontos.

O segundo período foi ainda melhor para os Lakers, com destaque para Alex Caruso e Rajon Rondo, que começou no banco de reservas, mas terminou a partida com um “double-double” de 16 pontos e dez assistências. Caruso, por sua vez, caprichava nas bolas de três pontos. E a equipe abria vantagem no placar.

No terceiro quarto, os Lakers praticamente consolidaram a vitória. Com LeBron e Davis embalados, a vantagem se aproximou de 20 pontos no marcador. O principal jogador dos Lakers finalizou o jogo perto de completar um “triple-double”, com seus 33 pontos (foi o cestinha da partida), nove rebotes e nove assistências. Davis anotou 32 pontos e 14 rebotes.

No último período da partida, o Heat tentou esboçar reação, sem entregar o jogo ou desanimar. E foi para cima. Reduziu a distância no placar, graças principalmente à grande atuação de Butler: 25 pontos, oito rebotes e 13 assistências. Kelly Olynyk saiu do banco para anotar 24 pontos e nove rebotes e Tyler Herro, um dos destaques do time nos playoffs, contribuiu com 17 pontos e sete rebotes.

Com o triunfo sacramentado, os Lakers abriram bela vantagem na série. Ao Heat caberá correr para recuperar Adebayo e Dragic a tempo da partida de domingo, para manter suas chances nestas finais.

