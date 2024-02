LeBron comanda e Lakers buscam incrível virada sobre os Clippers na NBA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/02/2024 - 9:06 Para compartilhar:

LeBron James mostrou mais uma vez por que é um dos maiores da história do basquete. O astro comandou uma virada incrível do Los Angeles Lakers sobre o Los Angeles Clippers, com o placar de 116 a 112, fora de casa, na noite desta quarta-feira. Sob a liderança de LeBron, os Lakers anularam uma desvantagem de 21 pontos e voltaram a vencer na temporada regular da NBA.

LeBron foi o cestinha da partida, com 34 pontos, e ainda contribuiu com oito assistências e seis rebotes. O astro, contudo, foi decisivo mesmo no último quarto, quando a desvantagem dos Lakers ainda era grande. Ele anotou 19 pontos no período e ajudou a derrubar os Clippers.

“É uma grande sensação quando você sente que tudo o que você tenta dá certo”, resumiu LeBron ao comentar sobre sua performance. “Eu apenas mantive a consistência. Eu não estava tomando decisões imprudentes. Mantive uma postura ofensiva. Meus companheiros fizeram um ótimo trabalho em continuar me procurando em quadra e eu apenas tentei ditar o ritmo, ditar o jogo. Realmente não consigo descrever. Gostaria que de poder ficar naquele instante para sempre.”

Trata-se da quarta maior virada da história de LeBron em sua carreira. E a maior dos Lakers desde 2003. O astro, que é o recordista de pontos na história da NBA, está a apenas 40 de alcançar a marca de 40 mil pontos.

LeBron, contudo, não esteve sozinho na noite desta quarta. Anthony Davis terminou a noite com um “double-double” de 20 pontos e 12 rebotes. D’Angelo Russell registrou 18 pontos e seis assistências. Pelos Clippers, Kawhi Leonard foi o principal jogador da equipe, com 26 pontos, sete rebotes e seis assistências, enquanto James Harden contribuiu com 23 pontos e nove assistências.

Os Lakers ocupam o nono lugar na tabela da Conferência Oeste, dentro da zona de classificação para o play-in, a repescagem dos playoffs. O time californiano tem 32 vitórias e 28 derrotas. Já os Clippers estão em quarto, mais próximos da vaga nos playoffs, com 37/20.

Em outra boa partida da noite, o Denver Nuggets faturou a quarta vitória consecutiva ao superar o Sacramento Kings por 117 a 96, em casa. Os atuais campeões da NBA figuram em terceiro lugar no Oeste, com 40/19, enquanto os Kings aparecem no oitavo posto, com 33/25.

Como de costume, os Nuggets foram liderados por um inspirado Nikola Jokic, autor de um “triple-double” pela quarta vez seguida na temporada: 14 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. Tudo isso em apenas 32 minutos em quadra. O cestinha do time e da partida foi Jamal Murray, responsável por 32 pontos e seis assistências. Pelos Kings, o destaque foi Keegan Murray, autor de 21 pontos.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Toronto Raptors 125 x 136 Dallas Mavericks

Indiana Pacers 123 x 114 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 132 x 123 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 110 x 101 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 117 x 96 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 112 x 116 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks





Orlando Magic x Utah Jazz

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

New York Knicks x Golden State Warriors

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Houston Rockets

Denver Nuggets x Miami Heat

Los Angeles Lakers x Washington Wizards

