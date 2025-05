O papa Leão XIV pediu nesta segunda-feira (12) a libertação dos jornalistas detidos no mundo por buscar a “verdade”, durante seu primeiro encontro com a imprensa internacional no Vaticano.

“Permitam-me reiterar a solidariedade da Igreja com os jornalistas presos por buscar e contar a verdade, e pedir sua libertação”, acrescentou o pontífice, eleito na semana passada.

tjc/pb/fp