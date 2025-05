Leão XIV inicia seu pontificado com críticas ao excessos do capitalismo

Leão XIV deu o tom de seu pontificado neste domingo(18) ao denunciar uma economia que explora a natureza e marginaliza os pobres, em uma missa diante de milhares de pessoas, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, a presidente peruana Dina Boluarte e vários outros líderes latino-americanos.

Dez dias após sua eleição, o primeiro papa americano destacou os valores de paz e unidade em uma cerimônia com a presença de 200.000 pessoas, segundo autoridades italianas.

“Em nosso tempo, ainda vemos muita discórdia, muitas feridas causadas pelo ódio, pela violência, pelo preconceito, pelo medo do diferente e por um paradigma econômico que explora os recursos da Terra e marginaliza os mais pobres”, criticou.

Robert Francis Prevost confirmou a orientação social que pretende dar ao seu pontificado, após escolher seu nome em homenagem a Leão XIII (1878-1903), pai da doutrina social da Igreja, que denunciou a exploração da classe trabalhadora no final do século XIX.

O novo bispo de Roma, de 69 anos, que viveu no Peru por mais de duas décadas como missionário e foi bispo em Chiclayo, se encontrou com a presidente Boluarte antes da missa, com quem conversou sobre o “bem-estar dos peruanos”.

Durante uma cerimônia rica em ritos e símbolos, Leão XIV recebeu os emblemas papais: o pálio, uma vestimenta que pende sobre os ombros e é usada sobre a casula, e o anel do pescador, feito especialmente para cada pontífice e que deve ser destruído após sua morte.

O papa enfatizou sua “gratidão”, insistiu na “unidade” da Igreja e defendeu a “caridade”.

Antes da missa, o líder de 1,4 bilhão de católicos andou no papamóvel pela Praça São Pedro para cumprimentar a multidão.

– “Mais peso” sobre os ombros –

A eleição de Leão XIV, nascido em Chicago, gerou entusiasmo nos Estados Unidos, que enviaram à cerimônia o vice-presidente JD Vance, que se converteu ao catolicismo em 2019, e o secretário de Estado Marco Rubio, que é de origem cubana e também católico.

JD Vance trocou um breve aperto de mão com o novo papa neste domingo, mas não lhe foi concedida uma audiência privada. “Os Estados Unidos estão muito orgulhosos dele (…) nossas orações o acompanham no início de sua missão tão importante”, disse.

Antes de se tornar papa, Prevost criticou o governo de Donald Trump por sua política de imigração, assim como Vance, em sua conta pessoal na rede X, mas essas mensagens foram depois apagadas.

O papa também pediu pela “construção de um novo mundo onde reine a paz”, uma mensagem com especial repercussão na presença do presidente ucraniano Volodimir Zelensky, a quem recebeu em audiência privada após a cerimônia, e do presidente israelense Isaac Herzog.

No final da missa, falou sobre a Ucrânia “martirizada”, aguardando “negociações por uma paz justa e duradoura”, e de Gaza, onde “crianças, famílias e idosos que sobrevivem passam fome”.

Sophia Tripp, americana de 20 anos que estuda em Chicago, acredita que o novo pontífice terá “mais peso [sobre os ombros] por ser americano”.

A missa também contou com a presença dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro; Equador, Daniel Noboa, e Paraguai, Santiago Peña.

Entre os outros convidados de destaque estavam o novo chanceler alemão, Friedrich Merz e o rei e a rainha da Espanha, Felipe e Letizia.

– Acabar com as desigualdades –

Depois de visitar o túmulo de São Pedro, localizado sob o altar da basílica que leva seu nome, Leão XIV marchou em procissão até a praça para a missa, celebrada em vários idiomas.

Durante sua primeira semana como papa, Leão XIV insistiu em seu compromisso social e na luta contra as “desigualdades mundiais” e as “condições de trabalho indignas”, além de defender sua visão da “família baseada na união estável de um homem e uma mulher”.

Leão XIV, sucessor do carismático Francisco, herda uma Igreja devastada pelos incessantes escândalos de abuso sexual de crianças por padres.

Também terá de lidar com temas polêmicos, como a posição das mulheres na Igreja, a questão do celibato sacerdotal e as finanças da Santa Sé.

