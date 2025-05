Leão XIV faz visita surpresa a santuário agostiniano na Itália

VATICANO, 10 MAI (ANSA) – O papa Leão XIV realizou na manhã deste sábado (10) uma visita surpresa ao Santuário da Madre del Buon Consiglio em Genazzano, nos Castelli Romani.

A saída dos muros do Vaticano ocorreu após o novo líder da Igreja Católica presidir sua primeira reunião com todos os cardeais que estão na capital da Itália, onde participaram do conclave.

Em uma escolha “não aleatória”, Robert Francis Prevost visitou o santuário na província de Roma, cujos padres agostinianos são guardiões do templo religioso. O norte-americano tem grande devoção pela Mãe do Bom Conselho.

O Santo Padre chegou a bordo de um SUV escuro escoltado por gendarmes do Vaticano e, logo após, cumprimentou os fiéis presentes e a multidão que se aglomerava na pequena praça localizada na entrada do santuário.

Vestindo uma batina branca, um solidéu e uma estola branca com bordas amarelas enrolada na cintura, Leão XIV foi recebido pelo bispo e prefeito locais, uma banda e diversos fiéis. Na sequência, entrou na igreja e parou para um momento de oração diante do ícone de Nossa Senhora, testemunhando assim publicamente seu vínculo espiritual com esta antiga devoção mariana.

“Foi uma grande emoção. Eu já sabia que ele viria algumas horas antes, a cidade é pequena e as pessoas fofocam. Fui a primeira a conhecê-lo, mas não consegui lhe contar nada”, brincou uma moça na TV2000, enfatizando que ele “é realmente um Papa lindo”.

Esta não é a primeira vez que Prevost visita o santuário no município que faz fronteira com a província de Frosinone.

Segundo relatos, ele sempre fez isso em todas as nomeações importantes, como aconteceu quando foi eleito prior geral dos agostinianos, bispo, cardeal e, agora, Papa. (ANSA).