Leão XIV discursa para fiéis em visita a santuário na Itália

VATICANO, 10 MAI (ANSA) – O papa Leão XIV deixou o Santuário Madre del Buon Consiglio em Genazzano, na província de Roma, e abençoou os fiéis reunidos na pequena praça localizada em frente ao templo agostiniano.

Depois de parar para um breve discurso, Leão XIV entrou no carro e deixou a cidade dos Castelli Romani.

“Eu realmente queria vir aqui nestes primeiros dias do novo ministério que a Igreja me confiou, para levar adiante esta missão como sucessor de Pedro”, declarou Robert Francis Prevost, após ter parado em oração diante do altar e depois à frente da imagem da Virgem.

Recordando a visita que realizou após a sua eleição como prior geral da Ordem de Santo Agostinho e a escolha de “oferecer a sua vida à Igreja”, o Papa reiterou a sua “confiança na Mãe do bom Conselho”, companheira de “luz e sabedoria”, informou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Leão XIV usou as palavras dirigidas por Maria aos servos no dia das bodas de Canaã, relatadas no Evangelho de João: “Fazei tudo o que Ele vos disser”.

“É uma grande emoção retornar aqui, a este lugar que guardo no coração há tantos anos. Vocês têm um dom tão grande, o da presença de Nossa Senhora, mas isso significa que vocês também têm uma grande responsabilidade, como a de uma mãe com seus filhos, vocês também devem ser fiéis”, afirmou ele.

Juntamente com a comunidade, o Papa também teve um encontro privado em uma sala interna do santuário, antes de voltar ao Vaticano. (ANSA).