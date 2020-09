Leão Teixeira e Carlão Barreto falam sobre o projeto ‘Dojjo Visita’ no canal Woohoo; confira os detalhes Nova atração no canal Woohoo será comandada por Leão Teixeira e Carlão Barreto e será voltada, principalmente, para os fãs e praticantes de Jiu-Jitsu; saiba mais:

Os amantes das artes marciais e, principalmente do Jiu Jitsu, têm uma nova atração no Canal Woohoo: trata-se do “Dojjo Visita”. A série de nove programas faz parte de um projeto maior do Mestre Leão Teixeira. O pessoal que acompanha o Woohoo, vale ressaltar, já está aprendendo com o “Dojjo Aula”, uma série de 30 aulas de posições e movimentos variados do Jiu-Jitsu que são exibidos com frequência na programação do canal.

– O projeto Dojjo tem justamente os dois jotas porque é o dojô do Jiu Jitsu – explica o mestre Leão Teixeira. – O Dojjo Visita é uma forma de reconhecimento aos profissionais do dia a dia do Jiu-Jitsu, aos mestres que dedicam sua vida ao ensinamento – conclui o Mestre Leão Teixeira.

O Dojjo Visita faz uma investida diferente no universo das academias de Jiu-Jitsu. Ex-lutador e grande nome do Jiu-Jitsu, Carlão Barreto é o anfitrião do programa e visita às academias para buscar, através de cada mestre e seus personagens, a essência destes templos sagrados do conhecimento da arte suave.

– A ideia do Dojjo Visita é olhar as academias sob outro aspecto, não apenas a academia do competidor e dos campeonatos, mas observando a visão e a história de cada professor e como ele passa seus ensinamentos para seus alunos – explica Carlão Barreto. – É muito importante mostrar os valores das artes marciais para que as pessoas possam ser cada vez melhores, principalmente em valores como disciplina, lealdade, respeito, honra e humildade. Por isso que o Jiu-Jitsu é mais do que uma luta, é um estilo de vida – destacou.

O programa apresenta o “Mestre” de cada academia, alguns de seus personagens e alunos, traz dicas e técnicas, e termina com uma disputa chamada “Rei do Ringue”. Cada programa e cada academia tem um campeão. Rei do Ringue, que é uma versão curta do “Dojjo Confere”, outro evento que os espectadores vão assistir em breve, também no canal Woohoo.

Você acompanha o Dojjo Visita aos sábados e domingos, às 21h05, no Woohoo.

