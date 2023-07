Leão-marinho gigante de 340 kg quase esmaga trabalhador em aquário

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/07/2023 - 1:26 Compartilhe

Um espectador conseguiu capturar imagens de uma funcionária de um aquário sendo esmagado por um leão-marinho de 340 quilos, que escapou de seu recinto, em Mallorca, na Espanha.

No vídeo assustador, o leão-marinho é visto se contorcendo para sair da piscina fechada em que estava nadando, enquanto o funcionário corre para tentar empurrar suavemente o animal de volta para a água.

+ Intoxicação sem precedentes de animais marinhos sobrecarrega voluntários na Califórnia

No entanto, o peso do leão-marinho era demais e caiu em cima dela quando os dois foram para o chão, com o animal caindo sobre seu corpo.

Marineworld é um parque de diversões marinho popular e oferece muitas experiências com animais marinhos – incluindo a capacidade de tirar uma foto com um leão-marinho e algo chamado “experiência de leões-marinhos”, onde os visitantes aprendem tudo sobre o animal e podem vê-los nadar debaixo d’água e até acariciá-los.

Depois que o jovem de 20 anos percebeu o que havia acontecido, ele se levantou e foi verificar se a mulher e o leão-marinho estavam bem. Felizmente, a funcionária se levantou do chão e foi verificar o leão-marinho, acariciando o grande animal e segurando seu rosto adorável.

De acordo com especialistas, os leões-marinhos não são “normalmente agressivos” com os humanos, mas podem se tornar “defensivos” se se sentirem “ameaçados” ou “encurralados”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias