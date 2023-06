Leão Lobo volta a falar sobre falta de higiene Dudu Camargo: ‘Era sempre complicado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 13:44 Compartilhe

Ao dar uma entrevista na Metropolitana FM, Leão Lobo voltou falar sobre a sua convivência com o Dudu Camargo, que recentemente foi demitido do SBT. Na atração, o jornalista de celebridades deu mais detalhes sobre o comportamento polêmico do ex-apresentador da emissora de Silvio Santos.

“Nunca foi fácil, a relação. Porque quando fui apresentado a ele (Dudu), quando a gente chegou lá no SBT, me apresentaram pra ele falei assim: ‘ah que legal soube que você também é ator e ele respondeu: ‘entre outras coisas’, virou as costas e me deixou falando sozinho. Então nunca foi uma relação tranquila”, explicou Leão.

“Tinha assim uma coisa que o Silvio definiu muito claro pra gente que esse homem do saco seria uma intervenção no programa. Fazer as brincadeiras. Ele conversou bastante, explicou muito e a gente apresentaria o programa e ele ficaria no meio e de vez em quando ele faria uma brincadeira, soltaria uma frase e tal. Nunca aconteceu isso, né? E toda vez que a gente passava a bola pra ele, pegava a palavra e queria apresentar o programa, entendeu? E falava, falava, falava assim, como que uma pessoa que tá dentro de um saco pode apresentar, pra dar opinião, né? Uma ‘interferênciazinha’, uma coisinha, mas não, apresentar né?”.

Na ocasião, Lobo ainda relembrou quando Dudu foi transferido para o jornalismo: “Não deu certo, claro [o homem do saco]. E aí virou ‘Fofocalizando’ e tal e ele ficou um tempo lá ainda, mas sempre dando problema e foi pro jornalismo, o jornalismo odiou evidentemente. Porque primeiro ele não era jornalista, ele era um menino de dezoito anos. E segundo porque as atitudes dele fora e mesmo no ar eram assim… as piores e tal”.

Já sobre o camarim compartilhado com o ex-contratado do SBT, o veterano disse: “E assim, várias vezes aconteceu, não foi uma vez. Eu entrava no camarim, o cheiro era forte demais e as camareiras vinham correndo: ‘é problema esse camarim porque se sabe esse menino é complicado não sei o que… o camarim está interditado e você não vai aguentar esse cheiro”.

“Teve vezes assim que também tinha essa questão do balde de jogar o papel higiênico, uma lixeirinha né? E normalmente estava assim os papéis lá dentro e cheio de água, perguntava está cheio de água aqui e tal e elas falavam: “Não, isso é xixi, não sei por que ele faz xixi aí, porque se a privada do lado, mas ele faz”, revelou.

“Porque era normal isso, eu conheci isso toda hora, né? Aconteceu muitas coisas, mas essa me lembro que me marcava muito porque algumas vezes, eu abria a porta do camarim ele tava dormindo de boca aberta, meio caído assim, meio desmaiado, mas não dormindo de quem passou a noite né… gandaiando? Então, assim chegava, fazia o jornal, acabava o jornal ele ia lá pro camarim se jogava no sofá e ficava”.

Leão Lobo explicou que chegou a dividir o camarim com o jornalista Carlos Nascimento também e que, inclusive, ele presenciou essas situações: “De manhã era dele, a tarde meu e à noite do Carlos. E o nascimento chegava à noite pra fazer o jornal, tipo cinco, seis horas da tarde e quando ele entrava, tava ele já desmaiado, o cheiro ele é insuportável, não dava pra ficar. Aí o nascimento também ia lá pro nosso camarim. Tinha alguém que ocupava a noite o outro camarim então aí o nascimento tinha que dividir com alguém também, entendeu? Mexer com a estrutura de todo mundo acabava bagunçando, né? Com ele (Dudu Camargo) era sempre complicado”, completou.

Motivo da demissão de Dudu Camargo

O site TV Pop afirma que o motivo da demissão de Dudu Camargo seria um episódio de mal-estar do apresentador, que teria terminado com o pupilo de Silvio Santos defecando em seu próprio camarim. Ele teria se limpado com uma toalha, mas não jogou o pano no lixo e o escondeu atrás de um micro-ondas.

Outros comunicadores, que também usam o mesmo camarim, reclamaram com a diretoria do canal. Pelas câmeras de segurança, eles encontraram o responsável pela situação constrangedora.

Camargo não teria negado ser o responsável pela caganeira, justificando que sentiu um mal-estar e não conseguiu chegar ao banheiro.

