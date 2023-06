Leão Lobo faz revelações sobre camarim de Dudu Camargo no SBT: ‘Cheiro insuportável’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2023 - 17:43 Compartilhe

Leão Lobo, 69 anos, falou sobre a demissão do apresentador Dudu Camargo, 25, do SBT, emissora na qual os dois trabalharam juntos já faz um tempo.

O fofoqueiro revelou que chegou a dividir camarim com o jovem no canal paulista e descreveu suas impressões já naquela ocasião.

“Por sorte ou azar, eu dividi camarim com ele. Diversas vezes entrei nesse lugar – ele ficava lá de manhã, eu ficava à tarde, quando fazia o Fofocalizando – e o cheiro era insuportável”, disse Leão Lobo durante a sua participação no Splash Show, publicado nesta terça-feira (13).

O jornalista contou, ainda, que a situação o fez trocar de camarim várias vezes.

“Eu ia lá reclamar, porque não dava para ficar dentro, e as camareiras diziam: ‘Ai, Leão, vai para o outro, porque realmente esse camarim tem problemas'”, disse ele.

“Várias vezes encontrei xixi no balde do lixo, tendo ali um banheiro completo dentro do camarim. Algumas vezes entrei, ele estava ali dormindo, parecia que não estava bem, ficava lá [como que] desmaiado. Era complicado”, revelou Leão Lobo.

O apresentador Dudu Camargo, que comandou o jornalístico “Primeiro Impacto” por quase sete anos, foi demitido da emissora de Silvio Santos no último dia 05. O contrato dele teria sido rescindido de maneira unilateral pela alta cúpula da emissora (relembre clicando aqui).

Confira entrevista com Leão Lobo:

