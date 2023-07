Leão Lobo afirma ter mantido relação sexual com primo durante cinco anos: ‘Tivemos um caso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 8:34 Compartilhe

O jornalista Leão Lobo, de 69 anos, revelou que manteve um relacionamento escondido com seu primo por cinco anos. O namoro entre os dois aconteceu na adolescência e a novidade foi contada pelo apresentador no podcast ‘Bee40tona’.

Segundo Leão, na época do ocorrido, ele e o primo tinham 13 anos e se relacionaram às escondidas até os 18.

“Eu com 13 anos comecei a transar com meu primo, tive um caso mesmo com meu primo que durou dos 13 aos 18 anos. Ele tinha 1m80, eu era baixinho”, contou.

Na sequência, o jornalista afirmou que o relacionamento entre os dois chegou ao fim após o primo começar a namorar uma menina.

“Até que meu primo começou a namorar uma menina, e nessa época a gente tinha perdido nossa casa no Jabaquara porque passou o metrô, que nossa casa ficava bem na rota, aí a prefeitura deu um dinheiro que era muito menor, e era a casa dos sonhos dos meus pais, aí a gente foi morar na casa [dos pais] desse meu primo, porque eles tinham duas casas”, revelou.

“E na minha cabeça [eu pensava que] iria ficar mais perto dele e tal, só que lá descobri que ele estava namorando uma menina rica do bairro, aí fui me afastando, e foi na época em que estava começando a fazer teatro, eu passava o dia fora, e comecei a fazer questão disso, porque estava me doendo muito vê-lo”, acrescentou.

Lobo também comentou que o primo foi responsável por contar aos familiares que o apresentador era gay, sem expor, é claro, o caso que tiveram durante anos.

“Aí chegou num dia que eu estava fora, ele chamou a família toda e contou que eu era viado. Só que eu não fiquei sabendo. Vi que começaram a me tratar esquisito, mas ninguém me falou, sei que meus pais mudaram de lá porque se ofenderam, provavelmente me defenderam, porque, assim, eu era o viado, ele não”, detalhou.

Ao fim do desabafo, Leão Lobo ainda explicou que passou um tempo sem falar com o primo, mas o contato entre os dois foi retomado tempos depois, de forma esporádica, quando o comunicador descobriu que o familiar também se assumiu gay.

