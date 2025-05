Leão 14 celebra missa inaugural de seu pontificado

Antes da cerimônia, sucessor do papa Francisco percorreu a Praça de São Pedro pela primeira vez em um papamóvel, saudando os fiéis.O papa Leão 14 percorreu a Praça de São Pedro neste domingo (18/05) pela primeira vez em um papamóvel para saudar as dezenas de milhares de fiéis que se reuniram para participar da missa inaugural de seu pontificado.

O sucessor do papa Francisco cumprimentou os fiéis que se posicionaram perto do veículo, que viajava a uma velocidade um pouco mais rápida do que o normal, já que o papa americano precisava chegar à basílica para iniciar o ritual da cerimônia.

As várias dezenas de fiéis presentes, carregando as bandeiras de seus países, comemoraram com entusiasmo a passagem de Leão 14, que não deixou de acenar com um sorriso.

Cercado por mais de 20 agentes da gendarmaria do Vaticano, Leão 14 percorreu os corredores da praça e chegou ao final da adjacente Via da Conciliação, onde se reuniram os fiéis que não conseguiram entrar na praça, para assistir à cerimônia nos telões que foram instalados ali nos últimos dias.

O rito começou com uma oração diante do túmulo de São Pedro, na cripta da basílica, onde o papa foi acompanhado pelos patriarcas das igrejas católicas de rito oriental. Após incensar o local onde a tradição indica que São Pedro está enterrado, recebeu a tiara e permaneceu ali por alguns minutos em oração.

Depois, o pontífice subiu a basílica em procissão e seguiu até a Praça de São Pedro, onde o pontífice recebeu o pálio e o Anel do Pescador, símbolos do poder papal. Em seguida, começou a missa diante de mais de 150 delegações internacionais e cerca de 200 mil fiéis.

No final da missa, Leão 14 cumprimenta os representantes das delegações presentes dentro da Basílica de São Pedro.

Eleição

O cardeal americano Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito no dia 8 de maio como o 267º papa da Igreja Católica. Missionário agostiniano, ele é o primeiro pontífice nascido nos EUA da história.

O sucessor de Francisco escolheu o nome pontifício de Leão 14, nome que foi revelado após o anúncio da frase solene Habemus Papam (Temos um papa), feito pelo cardeal francês Dominique Mamberti a uma multidão que aguardava na Praça São Pedro aos gritos de "viva o papa".

O novo chefe da Igreja Católica saiu à varanda central da Basílica de São Pedro e saudou os milhares de fiéis presentes. "Obrigado ao papa Francisco", disse, em um discurso em italiano.

Assim como seu antecessor, o papa Leão 14 pediu que o mundo "construa pontes" e desejou a paz para "todos os povos".

No domingo passado, em sua primeira bênção dominical na Praça de São Pedro, Leão 14 pediu uma paz genuína e justa na Ucrânia e um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, diante de cerca de 100 mil fiéis presentes no local.

"Depois desse cenário dramático de uma terceira guerra mundial em pedaços, como tantas vezes afirmou o papa Francisco, eu me dirijo também aos grandes do mundo, repetindo o apelo sempre atual: nunca mais a guerra", afirmou o pontífice durante a bênção que durou cerca de 12 minutos.

md (EFE, ots)