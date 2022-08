Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jítsu, é baleado na cabeça por policial em SP

Estadão Conteúdo 07/08/2022 - 14:37 Compartilhe

O campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, de 33 anos, foi baleado na cabeça durante um show de pagode no Clube Sírio, na zona sul de São Paulo, na madrugada deste domingo, 7, por um policial militar de folga, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP). O atleta teria sido alvejado após um desentendimento com o autor dos disparos.

De acordo com o advogado de Lo, Ivã Siqueira Júnior, ele teve a morte cerebral confirmada pelo Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, para onde foi levado.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou também que foi pedida a prisão preventiva do suspeito, de 30 anos, e que a Polícia Militar abriu uma apuração administrativa para investigar o caso. Na nota, a SSP disse ainda que a PM “lamenta o ocorrido” e colabora com as buscas para localizar o autor.

O advogado de Leandro Lo relatou, com base no depoimento de testemunhas, que a discussão começou quando o PM, durante o evento, foi em direção à mesa em que o lutador e outros amigos estavam e começou a mexer nas bebidas.

O campeão mundial não teria gostado e, como reação, aplicou um golpe de jiu-jítsu para imobilizar o suspeito. “Nesse momento, o rapaz levantou, deu a volta e deu um tiro na cabeça do Leandro”, disse Ivã Siqueira. O policial ainda teria chutado a vítima duas vezes quando ela estava no chão.

Ainda de acordo com o advogado, o fato de ser um policial militar teria viabilizado a sua entrada no show com a arma. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e está sendo investigado pelo 16º Distrito Policial (DP) da capital.

A Secretaria de Saúde de São Paulo disse à reportagem que Leandro Lo foi levado para o hospital municipal, mas não divulgou detalhes do estado de saúde do lutador a pedido dos familiares da vítima.

Também questionado, o Clube Sírio, onde o show aconteceu, respondeu ao jornal O Estado de S. Paulo que está colaborando com as investigações, mas frisou que a apresentação, embora tenha sido realizada nas dependências do clube, foi organizada e administrada por outra empresa.

Por meio de nota divulgada no início da tarde deste domingo, o clube reforçou que “colabora com as autoridades responsáveis”, e se solidariza com a família de Leandro Lo “pelo lamentável incidente ocorrido em um evento realizado por terceiros”.

Trajetória

Oito vezes campeão mundial de jiu-jítsu, o paulistano Leandro Lo é tratado como um dos principais nomes da modalidade. No currículo, o atleta também acumula títulos de Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro e pan-americano.

O último campeonato conquistado foi em junho. Nas redes sociais, o lutador descreveu a conquista como uma das mais importantes da carreira e afirmou que vencê-la foi tão marcante quanto a primeira vez em que foi campeão, em 2012, há 10 anos.

“As duas conquistas mais importantes da minha carreira, o primeiro é a sensação de conseguir ser campeão mundial, esse foi eu ainda consigo ser campeão mundial, as duas melhores sensações da minha vida. Obrigado todos que estão sempre comigo na alegria na tristeza”, escreveu o atleta em uma de suas redes sociais.